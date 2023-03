Tisg consegna 1/ yacht Tecnomar-Lamborghini a Sidney

The Italian Sea Group, operatore globale della nautica di lusso con sede a Marina di Carrara (massa Carrara), annuncia la consegna del primo Tecnomar for Lamborghini 63 in Australia, a Sidney. Lo yacht, il primo realizzato nel colore Grigio Acheso, con la sua inconfondibile silhouette supersportiva ha raggiunto Port Jackson, la marina posizionata tra le attrazioni più rinomate della metropoli e situata nel cuore della baia di Sidney.

"Il debutto di questo motor yacht innovativo, ormai icona futuristica, nel continente Apac - si spiega da Tisg -, rappresenta un importante traguardo per il Gruppo, in linea con il piano di espansione commerciale in Asia Pacific condiviso e supportato da Automobili Lamborghini. La strategia di Tisg prosegue parallelamente alla crescita del mercato australiano, che, secondo the Guardian, raggiungerà l'8% del mercato globale di yacht entro i prossimi tre anni". La consegna del primo Tecnomar for Lamborghini yacht nell'emisfero Australe, consolida poi "il rapporto tra Tisg e 'Lamborghini Melbourne' che garantirà sul territorio un servizio efficiente e specializzato di after sales".

"Il successo commerciale di questo progetto e della partnership con Automobili Lamborghini continua, tanto che le prossime vendite andranno in consegna nel secondo semestre del 2024", spiega Giovanni Costantino Founder & Ceo di The Italian Sea Group. "Ispirato al design, ai colori e ai dettagli del Sián Fkp 37, Tecnomar for Lamborghini 63 è la perfetta interpretazione di una Lamborghini in mare. Le rilevanti performance di vendita Lamborghini in Australia dello scorso anno e il crescente successo di Tecnomar for Lamborghini 63 confermano un forte sviluppo della collaborazione", le parole di Francesco Scardaoni, direttore della regione Asia-Pacifico di Automobili Lamborghini. Ad onorare il successo commerciale del progetto, spiega ancora Tisg, "sono previste ulteriori consegne del motor yacht Tecnomar For Lamborghini nell'emisfero Australe nel 2023 e 2024".