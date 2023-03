Sorrento Roads by 1000 Miglia, un week end con auto da sogno

Sorrento Roads by 1000 Miglia farà tappa domani, 31 marzo, a Sorrento quando si potranno ammirare trentacinque vetture da sogno provenienti da tutta Europa. Le auto saranno in giro per il weekend tra le due costiere e la reggia di Caserta. Un tour che transiterà, nella spettacolare della Reggia di Caserta, tra le ripide scogliere delle costiere sorrentino-amalfitane. Passando tra agrumeti e scorci di bellezza unica, resi ancor più particolari dai colori del mare e delle montagne.

Tra questi bolidi ci sarà la Bmw 328 del 1938 a modelli diversi di Gilco-Fiat, Ermini, Jaguar, Alfa Romeo, Porsche, Mercedes, O.S.C.A., Triumph, Aston Martin, MG, Chevrolet e Ferrari. Gli equipaggi italiani saranno tredici ma, a testimonianza della crescente popolarità del format Roads by 1000 Miglia, numerosi saranno driver e navigatori che arriveranno dall'estero: belgi, tedeschi, olandesi, britannici e svizzeri.

La giornata di domani, a partire dalle 8.45, è dedicata alla gara di regolarità, con i concorrenti chiamati a misurarsi con quattro blocchi di prove cronometrate: il primo sulla sponda sud orientale del Golfo di Napoli, il secondo nella maestosa cornice della Reggia di Caserta e valido per il Trofeo Cento Anni dell'Aeronautica Militare, il terzo sui Monti Lattari e per finire quello di Priora sulla via del ritorno a Sorrento. I controlli timbro saranno invece a Maiori, a segnare l'arrivo in Costiera Amalfitana, ed a Sant'Agata sui due Golfi, con vista sulle baie di Napoli e Salerno.