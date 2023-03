Nissan: apre nuovo punto vendita Renord a Milano

Nissan apre una nuova concessionaria a Milano. La nuova sede della Renord, in Viale Certosa, è stata inaugurata nei giorni scorsi alla presenza dell'Ad di Nissan Italia Marco Toro.

In tutto, sono 84 i dipendenti che lavorano nelle cinque sedi Renord, una delle realtà Nissan più importanti della penisola che, dal 2007 ha ampliato la propria zona di influenza commerciale, attraverso l'apertura del sito di Monza nel 2018, di quello in Via dei Missaglia nel 2021, e adesso con quello di Viale Certosa.

"Quella tra Nissan e Renord è una partnership nata nel 2007 - spiega Marco Toro, presidente ed amministratore delegato di Nissan Italia - cresciuta e rafforzatasi negli anni grazie agli ottimi risultati ottenuti. Ora, con il nuovo sito di Viale Certosa, Renord amplia e rafforza la sua presenza su Milano per cogliere al meglio tutte le nuove opportunità offerte dal mercato più importante in Italia per volumi di vendita". .