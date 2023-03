MG Spirit Reborn esalta l'iconica MGB e la futura Cyberster

Una scultura bifronte che da un lato richiama l'iconica MGB e dall'altro esalta la velocità ispirandosi - oltre che alla concept elettrica Cyberster - alle linee della vettura da record che nell'agosto 1957 con Stirling Moss alla guida raggiunse a Bonneville i 395,31 km/h.

Questa in sintesi la descrizione dell'opera Spirit Reborn che l'artista britannico Jonny Ambrose ha progettato per commemorare il quarto anniversario dell'apertura dell'omg London Advanced Design Studio, e soprattuto per celebrare il 60mo compleanno della classica auto sportiva MGB.

Spirit Reborn rappresenta le capacità di progettazione automobilistica del 21mo secolo. La struttura a sezione trasversale triangolare viene applicata per riflettere il concetto di 'digitalizzazione' come dimostrano le linee della carrozzeria nella parte Reborn che provengono anche dalla concept elettrica pura MG Cyberster che ha debuttato allo Auto Show 2021 di Shanghai.

L'opera è composta da strisce di fibre di carbonio e strisce di quercia che contengono Richlite, un materiale innovativo ed ecologico composta da carta pressata e resina, che può essere convenientemente sminuzzata e lavorata in molti modi e - come richiede la visione di MG - essere anche ecosostenibile, visto che può essere riciclata.

Un brand centenario quello di MG (che parte del Gruppo cinese Saic) e che ora è pronto per l'era elettrica. Lo fa puntando lo sguardo sull'era dei veicoli elettrici e lanciando cinque nuovi modelli 'green' in Europa.

Oltre alla MG4 Pure Electric Hatchback lanciata lo scorso settembre, ci sono anche la MG5 Electric Station Wagon, la MG ZS Ev, la MG EHS Plug-in Hybrid e la MG Marvel R Electric. Un elenco - si legge nella nota dell'azienda - che in un futuro molto prossimo, sarà completato dalla decappottabile elettrica a 2 posti Cyberster che è nascosta nella scultura Spirit Reborn.