Audi alla Design Week milanese con House Of Progress

Per raccontare la sua visione del futuro su quattro ruote, basato su un approccio olistico e multidisciplinare in grado di ripensare l'intero processo produttivo delle vetture, Audi torna a Milano in occasione dell'appuntamento con la Design Week.

Dal 17 al 23 aprile, Audi ha scelto come sede dell'House of Progress la Piazza del Quadrilatero, corte privata con accesso pubblico, di Portrait Milano, hotel del marchio di ospitalità fiorentino Lungarno Collection, di proprietà della famiglia Ferragamo. Lo spazio, con ingresso principale in Corso Venezia 11, è stato già aperto eccezionalmente al pubblico dal brand dell'hotellerie, sempre in collaborazione con Audi, nelle edizioni del 2017 e 2018 della Design Week.

Al centro dello spazio espositivo sarà presente l'installazione 'The Domino Act' del designer Gabriele Chiave con Controvento, il collettivo creativo nato nel 2022 che lavora su un'ampia gamma di progetti di design e art direction, e di cui Chiave stesso è co-fondatore. L'installazione è formata da 22 monoliti disposti circolarmente che interagiscono con l'ambiente circostante e con la luce.

L'installazione reinterpreta il concetto della sostenibilità attraverso quello del 'domino' per sottolineare come la decisione in un ambito strategico possa innescare un processo virtuoso impattando sugli altri. L'installazione riprende anche il concetto di circular economy che sta alla base del progresso Audi.