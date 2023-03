Agli Electric days 2023 spazio al cambiamento

Un programma di incontri, test drive, laboratori e attività per le famiglie agli Electric days 2023. Il primo evento (aperto al pubblico) sull'elettrificazione della mobilità è in programma il 5, 6 e 7 maggio a Roma nella cornice del Parco del Lago dell' Eur. Obiettivo consentire il superamento dei pregiudizi e orientarsi fra le diverse tecnologie del presente e del futuro della mobilità.

Scoprire e provare l'automobile di oggi e capire quella del domani i punti cardine del programma della terza edizione degli Electric days, primo evento italiano di divulgazione dedicato alla transizione energetica della mobilità, promosso da Motor1.com e InsideEVs.it.

Nei tre giorni dell'evento un E-Village con aree tematiche in cui si svolgeranno differenti attività. La prima giornata sarà dedicata a stampa, istituzioni e addetti ai lavori, con momenti di approfondimento, dibattiti e confronti tra i protagonisti del mondo della mobilità, moderati dai giornalisti di Motor1.com e InsideEVs.it. Focus centrato sul dibattito relativo alla transizione ecologica, sulle opportunità offerte dall' elettrificazione e sulle sfide che stanno investendo la mobilità, chiamata di qui al 2035 a una vera e propria rivoluzione.

Lo Chalet del Lago si trasformerà in House of Mobility per ospitare talk, incontri istituzionali e momenti di divulgazione, ma anche un'esposizione dell'ecosistema auto elettrica che include l'infrastruttura di ricarica e le soluzioni per l'autoproduzione e il consumo di energia rinnovabile.

Novità assoluta di questa edizione è l'apertura al pubblico nel fine settimana, con una serie di attività che avranno come obiettivo aiutare le persone a compiere scelte consapevoli in relazione ai propri consumi di mobilità. Il 6 e 7 maggio le tavole rotonde lasceranno spazio ad una formula di intrattenimento e divulgazione articolata intorno all'esperienza diretta.

Un'ampia area sarà dedicata a un'innovativa attività di test drive a bordo di veicoli full hybrid, plug-in, extended range e full electric: ogni automobilista (previa registrazione) sarà affiancato da un esperto che illustrerà nel dettaglio le caratteristiche del veicolo in prova e potrà così vedere, capire e misurare su percorsi dedicati gli ultimi modelli di auto, moto e veicoli commerciali e le tecnologie più avanzate connesse all'elettrificazione.

Aspettando Electric Days 2023, per la prima volta aperti al pubblico