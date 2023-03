Parigi: stretta su monopattini elettrici, vietati a under-14

Stretta sui monopattini elettrici in Francia: il governo di Parigi ha deciso di vietare il loro uso ai minori di 14 anni e di introdurre sanzioni più salate per i trasgressori. Oltralpe, circa 2 milioni di persone posseggono un monopattino elettrico e migliaia lo usano con i servizi a noleggio in libero servizio. A Parigi, gli incidenti legati ad esso legati sono aumentati esponenzialmente negli ultimi anni.

Tra le vittime, il 14 giugno 2021, anche Miriam, una 31enne toscana che lavorava come cameriera in un ristorante italiano, travolta ed uccisa da due ragazze in monopattino che non si sono neppure fermate per soccorrerla.

Il comune parigino ha dunque organizzato per il 2 aprile un referendum locale che potrebbe vietarli. Aperto a tutti i cittadini, il referendum pone un semplice quesito: "Favorevole o contrario ai monopattini in libero servizio a Parigi?".

Intervistata dal quotidiano le Parisien, il 15 febbraio, la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo,si è detta piuttosto favorevole a un divieto "ma rispetterò il voto dei parigini". Quanto al piano nazionale presentato oggi dal ministro dei Trasporti Clément Beaune , ambisce ad una "pacificazione dello spazio pubblico", con regole più rigide. "Se ben organizzati, ben regolati, i monopattini elettrici possono essere una chance", dice Beaune, promotore del decreto che porterà da 12 a 14 anni l'età minima per guidare un monopattino elettrico. Questi dovranno essere dotati di frecce e stop ed è previsto un netto aumento delle multe che passeranno da 35 a 135 euro per chi circola in due. Quanto all'uso del casco, non viene reso obbligatorio anche se l'opzione resta sul tavolo, precisa il ministero. Annunciata anche la creazione di un Osservatorio nazionale per la micromobilità.