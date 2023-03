Iveco rinnova per 4 anni accordo fornitore ufficiale MotoGp

Anche nel 2023 e nei tre anni successivi il materiale di gara del MotoGp verrà trasportato ai circuiti su 14 veicoli industriali Iveco. Con un accordo firmato con Dorna Sports, titolare dei diritti commerciali e organizzatore del Campionato Mondiale Fim per quattro anni Iveco sarà il fornitore ufficiale del MotoGp.

"Siamo orgogliosi di supportare una competizione davvero eccezionale - ha dichiarato Luca Sra, direttore della business unit truck del Gruppo Iveco - in cui la tecnologia all'avanguardia si unisce a un coraggio senza pari e alla capacità di superare i limiti".

"Questa sponsorizzazione condivide la stessa energia che plasma l'impegno di Iveco nel creare le migliori soluzioni per le esigenze dei nostri clienti e la passione che ci spinge a lottare per l'eccellenza ogni giorno".

In dettaglio Dorna Sports utilizzerà 13 camion Iveco S-Way - il fiore all'occhiello della gamma di veicoli pesanti del marchio - e un Daily. La nuova stagione è iniziata domenica 26 marzo all'Autódromo Internacional do Algarve di Portimao, in Portogallo, e si concluderà a novembre sul Circuito Ricardo Tormo di Valencia, in Spagna, con un calendario che prevede 21 Gran Premi da disputare in 18 Paesi diversi.

Iveco continuerà inoltre a sponsorizzare il Repsol Honda Team in Spagna e il Mooney VR46 Racing Team in Italia. (