Fiat, Lancia, Morgan e Bugatti regine a Coppa Milano-Sanremo

Tra le emozioni e l'entusiasmo di migliaia di persone, attratte dal passaggio di una carovana speciale di vetture di valore collezionistico, si è celebrata con successo la quattordicesima edizione della Coppa Milano-Sanremo.

Vinta dalla Fiat 508 C del 1937 dell'equipaggio Passanante e Molgora, davanti al medesimo modello del 1938 guidato da Di Pietra-Di Pietra e alla Lancia Aprilia dello stesso anno della coppia Loperfido-Corneliani, la rievocazione storica ha visto ai nastri di partenza un centinaio di vetture, che hanno percorso oltre 900 chilometri, da Milano a Milano, passando per la città dei fiori. La gara di regolarità ha attraversato Lombardia, Piemonte e Liguria, per un totale di 115 prove speciali.

Per la categoria ante guerra fino 1945, il successo è andato alla Bugatti T37A del 1927 dell'equipaggio Belotti e Plebani.

Per la categoria dal 1946 al 1990 affermazione della Mercedes Benz 300 SL Roadster del duo Collins-Gay.

Tra tanti gioielli d'epoca, in lizza anche macchine attuali, come una Pagani Huayra HP, vincitrice nella categoria supercar moderne e youngtimer (auto dal 1993 a oggi). Da citare, anche, la partecipazione di due Morgan model year 2023. Vetture caratterizzate dallo stile retrò, abbinato a una concezione tecnica al passo con i tempi, le scoperte inglesi sono state condotte dagli equipaggi della Romeo Ferraris, neo importatore del brand per l'Italia. L'azienda di Opera ha, infatti, scelto questa passerella speciale per presentare le novità della Casa di Malvern: l'evoluzione della Plus Six e l'ultima versione della famosa tre ruote del Costruttore britannico, la Super 3.