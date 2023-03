Auto: Winkelmann, "serve chiarezza su carburanti sintetici"

"La cosa migliore è avere chiarezza.

Solo così abbiamo la possibilità di investire senza sbagliare strada. L'incertezza con i nostri cicli di produzione non va bene. Per le nostre vetture ci vogliono 5 anni di sviluppo e poi 9 anni sono di ciclo di vita". Lo ha affermato Stephan Winkelmann, presidente e amministratore delegato di Automobili Lamborghini, parlando dell'accordo sull'utilizzo degli e-fuel e della normativa Ue che vieta l'immatricolazione dei veicoli a combustione dal 2035.

"Sulle supersportive abbiamo più tempo per intervenire e non dobbiamo decidere adesso. Valuteremo in futuro se la benzina sintetica ci darà delle opportunità a livello globale. Non penso prima del 2027. Serve chiarezza e dovremo prendere delle decisioni su quello che avverrà dopo il 2030. La benzina sintetica è neutrale come CO2 ma alla fine emette CO2 quando la vettura cammina. Se si vuole abbattere il NOX e le polveri sottili l'unica soluzione è sviluppare vetture Euro 7 ma poi bisognerà vedere se fra un decennio le città diranno se vanno ancora bene".

"Abbiamo intrapreso da tempo la strada verso l'elettrificazione che ci porterà ad avere due vetture, fra cui la Urus, completamente elettriche entro il 2028/2029. la nascita di Revuelto, la prima vettura ibrida plug-in di Lamborghini, si inserisce nella seconda parte del programma Direzione Cor Tauri: il più importante piano di investimenti della nostra azienda, 2,5 miliardi di euro entro il 2028. Nei prossimi anni la nostra azienda affronterà sfide stimolanti e i prossimi obiettivi da raggiungere sono l'ibridizzazione dell'intera gamma nel 2024, la riduzione delle emissioni complessive del 50% nel 2025 e poi dell'80% nel 2030".