Auto: Urso, importante far sopravvivere il motore endotermico

"Il problema non è quale combustile, il problema per noi era quale motore. Il nostro obiettivo era mantenere in vita l'endotermico. L'elettrico sarà certamente la strada prevalente in Europa ma era importante che non fosse esclusiva e che comunque non lo si decidesse oggi. Bisognava invece oggi dire che il motore endotermico sopravviverà. Questo significa salvare anche le componenti che servono per realizzare la macchina endotermica". Così il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo all'iniziativa di Federmeccanica e Fiom, Fim e Uilm sull'automotive, rimarcando che l'Italia "si è assunta la responsabilità di riaprire nell'Ue un dibattito pragmatico sullo stop ai motori endotermici. Serve una operazione verità sui costi della transizione ecologica, che non sarà un pranzo di gala, ma una vera e propria rivoluzione industriale". Perché "nel contempo apriremo una vertenza sul costo ambientale dell'elettrico", ha aggiunto.