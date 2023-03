Spagna, azione scorretta di Berlino, gli e-fuels falliranno

'Non penso che gli e-fuels avranno successo. Secondo le valutazioni fatte in questi giorni, sono troppo costosi per essere la risposta giusta per un cittadino europeo medio' e la richiesta di Berlino 'è probabilmente legata a domande molto specifiche e a quantità molto limitate'. Lo ha detto la vicepremier e ministra dell'Ambiente spagnola, Teresa Ribera, a margine del Consiglio Energia a Bruxelles.

Bloccare all'ultimo minuto il regolamento sullo stop ai motori termici nel 2035, già approvato dal Parlamento europeo e dagli Stati membri, 'non è stata una bella mossa da parte della Germania e spero che nessuno lo prenda come un precedente, perché potrebbe portare a delle difficolta' nell'Ue', ha evidenziato la ministra, secondo la quale 'l'approccio' usato da Berlino, 'insieme all'Italia e alla Polonia', che avevano formato 'una minoranza di blocco', 'non e' corretto'.

'La cosa buona - ha aggiunto - è che la Commissione europea abbia trovato un modo per accogliere questa richiesta della Germania senza mettere a repentaglio la sostanza e l'importanza

dell'accordo'.