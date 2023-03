Smontavano le auto rubate in una carrozzeria, 5 arrestati

Smontavano I veicoli rubati in una carrozzeria di Alpignano (Torino) gestita da due fratelli. Cinque persone, tre uomini e due donne, sono stati arrestati nell'operazione della polizia stradale denominata 'Magic box': tre sono finiti in carcere, una agli arresti domiciliari e una con obbligo firma. Le accuse sono di riciclaggio, ricettazione e furto di auto. Le indagini sono partite proprio dalla carrozzeria, la cui attività, durante dei controlli di natura amministrativa, aveva destato sospetti per le troppe irregolarità rilevate, e che si è poi rivelata un vero e proprio centro di smontaggio di veicoli provento di furti per tutto il Torinese. Le misure cautelari sono state eseguite tra le provincie di Torino e Cuneo.