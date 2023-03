Ripartono eventi espositivi in Cina con Auto Shanghai 2023

Auto Shanghai 2023, primo grande Salone del settore in Cina dopo la revoca dei controlli Covid, si terrà presso il National Convention and Exhibition Center della città sul Fiume Azzurro dal 18 al 27 aprile.

Il programma della ventesima edizione dell'esposizione internazionale dell'industria automobilistica di Shanghai prevede come giornate dei media il 18 e 19 aprile, il 20 e 21 aprile saranno le date riservate ai visitatori professionali e infine l'apertura al pubblico dal 22 al 27 aprile.

L'ultima volta che si è tenuto il salone dell'auto di Shanghai è stato dal 19 al 28 aprile 2021, con circa 1.000 espositori con un'area espositiva totale di 360mila metri quadrati. Lo scorso anno era in programma dal 21 al 30 aprile - secondo l'alternanza biennale dei due eventi maggiori - il Salone dell'auto di Pechino, che venne però rinviato all'inizio di aprile e cancellato definitivamente il 10 novembre.

Nel 2022 anche il Salone dell'auto di Chengdu - che era stato inaugurato il 26 agosto - venne accorciato dei restanti sei giorni in programma dopo soli quattro giorni a causa delle preoccupazioni per il Covid. Era andata meglio per l'evento espositivo di Guangzhou, originariamente previsto per il 18-27 novembre e poi spostato per le limitazioni dovute al Covid al periodo 30 dicembre - 8 gennaio 2023.

Con la revoca dei controlli per la pandemia - scrive Cnevpost.com - l'attenzione del Governo cinese si è spostata sulla promozione della ripresa economica.

Un piano d'azione per stabilizzare la crescita economica - pubblicato alla fine di gennaio - include il rinnovo del sussidio di 10.000 yuan (1.500 dollari) per incoraggiare i residenti a sostituire le loro auto con veicoli elettrici.

Inoltre, il piano del Governo prevede il supporto e l' accelerazione della ripresa attraverso vari eventi e mostre, tra cui appunto Auto Shanghai 2023.