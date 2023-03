Auto: Acea, 'Stati accelerino su stazioni di ricarica green'

L'accordo Ue sulle infrastrutture di ricarica per veicoli green è positivo ma potrebbe non essere abbastanza senza un maggiore impegno degli Stati.

E' il commento dell'Associazione europea costruttori di automobili (Acea) sulle nuove regole su cui le istituzioni Ue hanno raggiunto un compromesso nella notte.

"Un significativo 'divario infrastrutturale' continuerà a limitare le riduzioni di CO2 e la transizione del nostro settore verso la neutralità climatica", ammonisce Sigrid de Vries, direttrice generale dell'Acea. L'accordo "ha un ruolo cruciale da svolgere nel passaggio al trasporto a emissioni zero", sottolinea de Vries in una nota, ma "il risultato del negoziato rimane ben al di sotto di quanto sarebbe necessario". Acea chiede che, oltre agli impegni Ue, gli Stati accelerino "i processi di pianificazione e autorizzazione siano accelerati, le reti elettriche aggiornate e rese disponibili aree adeguate per la ricarica dei camion".