Ald Automotive lancia car sharing per le aziende

Ald Automotive Italia ha lanciato il nuovo servizio Ald Car Sharing, che consente alle aziende clienti di avere una flotta di veicoli disponibili nel parcheggio della propria azienda, a supporto degli spostamenti dei propri dipendenti.

La soluzione è modulare e adattabile alle diverse esigenze delle aziende, è un ecosistema digitale di mobilità integrata che offre alle aziende una serie di vantaggi, a cominciare da un portale di gestione della flotta per i fleet manager che garantisce l'utilizzo ottimale della propria flotta in termini di percorrenze e consumi, una business intelligence per il monitoraggio dei principali indicatori di flotta, una app e un cruscotto digitale per i driver per gestire le prenotazioni ed i viaggi, tecnologia telematica e bluetooth a supporto ed un servizio clienti dedicato.

Tramite l'app Ald Car Sharing è possibile prenotare il veicolo in anticipo o direttamente in prossimità dell'auto. I mezzi sono equipaggiati con un dispositivo telematico ma non all'interno dell'abitacolo, garantendone quindi la non visibilità. La tecnologia dei device consente di abbandonare la gestione manuale e fisica della flotta e quella relativa al passaggio delle chiavi, che potranno essere lasciate a bordo dello stesso veicolo.

La telematica consente poi di offrire un'esperienza cliente self-service garantendo l'apertura e chiusura delle porte in autonomia tramite l'utilizzo dell'App. Grazie ai device i veicoli saranno anche sempre collegati alla piattaforma Ald Car Sharing, assicurandone la localizzazione nei parcheggi assegnati.

"L'implementazione nelle realtà aziendali di Ald Car Sharing - ha commentato Antonio Stanisci, commercial & marketing director di Ald Automotive Italia - rappresenta un valore aggiunto per contenere il costo totale di mobilità delle flotte aziendali e nel percorso di transizione verso la mobilità sostenibile in un momento storico in cui è centrale il tema del contenimento delle emissioni. È proprio attraverso questo tipo di soluzioni che si possono avvicinare aziende e privati alla mobilità green".