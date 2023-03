A Ferrara il 16 aprile la 'reunion' dei Ciao Piaggio

Qualche giorno prima dell'arrivo a Ferrara delle celebri Bianchina (la vettura Autobianchi che raccoglierà appassionati il 28-30 aprile), la città estense ospiterà anche "A Ferrara in Ciao". La reunion degli appassionati del celebre ciclomotore - prodotto dalla Piaggio dal 1967 al 2006 - si terrà il 16 aprile.

I mezzi a due ruote che sfileranno saranno quelli degli anni '80 e sono attesi all'ombra della fortezza estense, la sede dell'iniziativa sarà infatti largo Castello.

La Giunta, comunale ha autorizzato l'evento. "Un nuovo appuntamento in città per tanti appassionati, che amplia ulteriormente il calendario di eventi di settore", dice il vicesindaco Nicola Lodi, esprimendo "grande soddisfazione e convinzione nel sostenere un'iniziativa che si rivolge a un pubblico di settore ma non solo: il Ciao è infatti ponte tra epoche, è nei ricordi di intere generazioni". Dotato di un telaio semplice in lamiera d'acciaio, le cui forme richiamavano le biciclette da donna del tempo e al cui interno era ricavato anche il serbatoio del carburante, di trasmissione automatica a cinghia trapezoidale e di impianto frenante a tamburo, il Ciao, a partire dalla fine degli anni '60 divenne in breve tempo un veicolo di successo al pari dell'altra famosa creazione della casa, la Vespa.

"La manifestazione proposta - è scritto in delibera - intende far rivivere le emozioni degli anni '80 attraverso una sfilata e un'esposizione statica di cento ciclomotori, di modelli diversi, di Ciao Piaggio, entrati a far parte della storia, della cultura e della tradizione italiana".