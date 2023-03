Pichetto, 'motore endotermico salvo, vediamo i biocarburanti

Sul regolamento Ue sulle auto "al momento possiamo dire che è acquisito il motore endotermico. Era uno dei punti del tavolo automotive. Sui biocarburanti vedremo".

Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, a margine di un convegno di Unioncamere a Roma. "Il regolamento è chiuso, e prevede i motori endotermici con gli e-fuel - ha aggiunto -. Stiamo tentando di discutere per avere un'apertura sul Preambolo, che significa mettere i punti per i nuovi sviluppi. Gli e-fuel li avremo fra 10 anni, i biocarburanti li abbiamo adesso. La partita è aperta, stasera vado a Bruxelles per questo".