In auto senza patente, revisione e Rca, multa da 6mila euro

Multa da 6mila euro per un 27enne di Sezze, in provincia di Latina, che è stato fermato ieri dai Carabinieri di Fondi mentre guidava sul litorale del comune del sud pontino privo di patente, revisione del veicolo e assicurazione Rca.

Il giovane, che prima di fermarsi all'alt dei militari ha anche tentato di darsi alla fuga, era al volante della sua auto, una vecchia Hyundai, sprovvisto della necessaria documentazione richiesta per guidare.

Pertanto, per il ventisettenne è scattata una multa da ben 6mila euro.