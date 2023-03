Circuito Donington ospiterà raduno per i 50 anni Caterham

Un maxi raduno e due giorni di festeggiamenti animeranno il prossimo autunno degli amanti del marchio Caterham, in occasione delle celebrazioni per i 50 anni del Marchio. Il Costruttore britannico ha programmato per il weekend del 2 e 3 settembre a Donington Park due giorni di festeggiamenti con la sua clientela internazionale.

Sono attesi al circuito inglese appassionati e vetture da tutto il mondo. In mezzo secolo di attività, la Casa di Dartford ha prodotto 22.000 vetture, proponendo oltre 100 varianti della mitica Seven, la due posti estrema progettata dal grande Colin Chapman e presentata nel 1957 come Lotus Seven.

La Caterham Cars, che ha acquistato i diritti di produzione del modello nel 1973 dalla Lotus Cars e lo ha riproposto aggiornandolo negli anni, lo ha mantenuto nel tempo fedele alla filosofia originale che puntava sulla leggerezza per esaltare le prestazioni di guida.

Oggi il Marchio di Kennet road ha proprio nell'iconica leggerissima vettura il suo cavallo di battaglia: viene proposta in due dimensioni e sei versioni, per emozioni di guida che nella variante SV sono adatte anche a piloti di taglia extralarge. Protagoniste annunciate dell'evento di Donington sono le novità del 2023: i modelli Seven 485 e Seven 485 CSR. Entrambi sono equipaggiati con il quattro cilindri Ford Duratec di 2,0 litri, accreditato di 237 Cv, il più potente con omologazione Euro 6 mai adottato su questa vettura.

La prima, nuova top di gamma per performance, è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi e di raggiungere la velocità massima di 224 km/h. Per la seconda new entry, realizzata sullo chassis più largo, da annotare l'adozione di sospensioni anteriori stile Formula 1 e posteriori a ruote indipendenti. Le sue prestazioni velocistiche sono di altrettanto rilievo: 225 km/h, 0-100 km/h in 3,9 secondi.

In relazione all'evento programmato, Bob Laishley, Ceo di Caterham Cars, ha detto: "Siamo molto orgogliosi della nostra tradizione e non vediamo l'ora di celebrare il nostro cinquantesimo anniversario. La Seven di oggi può ancora condividere una forte somiglianza visiva con l'auto del 1973, ma molto si è evoluto sotto la scocca per garantire che questa vettura davvero iconica proponga un'esperienza di guida moderna, pur continuando a offrire divertimento ed emozioni senza rivali.

Abbiamo piani entusiasmanti per il marchio nei prossimi anni e puntiamo ad aumentare la nostra capacità produttiva e sviluppare nuove versioni".