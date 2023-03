Brabus nominato Best Brand 2023 nella categoria Tuner

Per i lettori dell'autorevole periodico tedesco Auto Motor und Sport il premio Best Brand 2023 nella categoria Tuner è andato per la diciassettesima volta al marchio di mobilità di lusso Brabus.

Con il 57,9% dei voti è stato riconosciuto ancora una volta il valore dell'azienda di Bottrop che nella sua storia aziendale di oltre 45 anni ha costruito una serie di leggendarie supercar basate su Mercedes-Benz con potenze fino a 900 Cv.

Nel 2022, la gamma di prodotti è stata ampliata con la prima supercar progettata da zero, il modello Brabus 900 Crawler.

Nell'ultimo anno il fascino di Brabus può essere applicato non solo ai tre marchi Mercedes-Benz, Maybach e Smart, ma anche a modelli selezionati di Porsche e Rolls-Royce Oltre a costruire auto ad alte prestazioni, l'azienda offre ai suoi clienti e partner commerciali in più di 100 Paesi in tutto il mondo un'ampia gamma di servizi e prodotti esclusivi per il tuning.

Ciò include un'ampia varietà di aggiornamenti delle prestazioni per le automobili Mercedes-Benz, nonché kit di miglioramento aerodinamico del Brabus Design Studio, molti dei quali realizzati nell'atelier interno di produzione del carbonio.

Fanno parte della gamma anche cerchi in lega e cerchi forgiati hi-tech con vari disegni che misurano fino a 24 pollici di diametro, oltre a componenti di sospensione.

Anche gli interni Brabus Masterpiece - creati con maestria nel reparto di tappezzeria dell'azienda - sono conosciuti in tutto il mondo e disponibili in qualsiasi colore immaginabile, combinando la migliore pelle e l'Alcantara con finiture in legno pregiato o elementi in carbonio.