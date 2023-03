Auto: via libera a testo dagli ambasciatori dei 27 dell'Ue

Passa il compromesso tra Commissione e Germania alla riunione dei Rappresentanti Permanenti Aggiunti dei 27 (Coreper I). Ad annunciarlo è la presidenza svedese. "Il Coreper I ha approvato che l'accordo sugli standard C02 per le auto sarà nell'agenda del Consiglio Affari Energia di domani per l'adozione finale", annuncia la presidenza di turno dell'Ue.

L'Italia, a quanto si apprende, alla riunione degli ambasciatori dei 27 aveva chiesto più tempo per approfondire la dichiarazione sugli e-fuels che la Commissione allegherà allo stop alle auto inquinanti dal 2035. La dichiarazione, si spiega, cambia sostanzialmente le condizioni per interpretazione ed attuazione del regolamento e l'Italia ritiene che gli Stati debbano avere il tempo di riflettere. Si chiederà quindi che il regolamento sia tolto dai punti dove non è prevista discussione domani al Consiglio Affari Energia dove, sulla carta, è prevista la ratifica finale del regolamento, dopo l'intesa Ue-Germania.

"E' in corso la riunione del Coreper che analizzerà la proposta, e domani lo farà il Consiglio Energia. Attenderemo il risultato di queste discussioni, prima di pubblicare i dettagli sull'accordo con la Germania", aveva detto il portavoce della Commissione Ue, Eric Mamer, rispondendo nel corso del briefing a chi gli chiedeva di illustrare nel dettaglio l'intesa raggiunta sabato dall'esecutivo Ue con Berlino.

Alla domanda se, nell'accordo, ci sia anche la possibilità di includere i biocarburanti e non solo gli e-fuels oltre il 2035 un altro portavoce della Commissione, Tim McPhee, ha sottolineato: "non è il momento di speculare su quali saranno i prossimi passi del processo legislativo".