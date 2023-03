Easter Jeep Safari, passerella per Rubicon e Magneto 3.0

Cresce l'attesa per il 57mo Easter Jeep Safari previsto dall'1 al 9 aprile a Moab, in Utah. Nel corso della manifestazione saranno svelati concept elettrificati di Jeep e di Jeep Performance Parts by Mopar.

Dai bozzetti rilasciati dal brand, si nota la presenza di Rubicon, un'icona Jeep di cui quest'anno cade il ventesimo anniversario. Presente anche la livrea di Magneto 3.0, nuova evoluzione del concept su base Wrangler, totalmente elettrico, che nelle scorse edizioni dell'Easter Safari aveva impressionato per look e performance. Viste le caratteristiche di Magneto 2.0 - motore elettrico a flusso assiale che funziona fino a 5.250 giri/min, un cambio manuale a 6 marce per il massimo controllo sul sistema di propulsione e 4 pacchi batteria agli ioni di litio (potenza combinata di 70 kW/h, con tensione a 800 Volt) distribuiti su tutto il telaio per bilanciare il peso, fino a 1.152 Nm di coppia massima alle ruote e 625 Cv - da quest'ultima versione ci si attende davvero molto.

Le prestazioni dei due concept, che saranno al centro dell'annuale evento nello Utah, puntano a elevare ulteriormente i confini dell'elettrificazione e le prestazioni in off-road.