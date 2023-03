Lancia debutta nel metaverso, con Ypsilon e un nuovo concept

Lancia sarà presente alla Metaverse Fashion Week 2023 con un'area dedicata all'interno del Luxury Fashion District, l'area centrale dell'evento, il cosiddetto Quadrilatero della Moda virtuale. L'utente, una volta creato il proprio avatar, potrà accedere allo showroom virtuale del Brand e visitarlo in ogni suo ambiente. Al suo interno si potranno trovare due vetture: saranno esposti una Lancia Ypsilon e il nuovo Concept, che resterà avvolto nel mistero in attesa dell'evento di presentazione del 15 di aprile. "Sono orgoglioso di annunciare che Lancia sarà il marchio automobilistico ufficiale alla Metaverse Fashion Week 2023. Grazie alla partecipazione all'esclusivo evento virtuale famoso nel mondo, il Brand entra nel Metaverso" spiega Raffaele Russo, managing director di Lancia Italia.

Lo showroom virtuale sarà ispirato allo showroom di Milano, in via Gattamelata, che ha inaugurato la nuova identità corporate del marchio.