Habeck ottimista su un accordo Ue-Berlino per le auto

Il ministro tedesco dell'Economia Robert Habeck si aspetta un accordo con la Commissione Ue nella disputa sul futuro delle nuove auto con motore a combustione.

Come riporta Spiegel, Habeck ha detto oggi che a suo avviso ci sarà un accordo e che sarebbe una buona notizia, visto che la disputa si è protratta troppo a lungo. Habeck ha aggiunto di sperare di aver interpretato bene la situazione con la sua previsione, facendo intendere di augurarsi una soluzione prima del summit della coalizione di governo tedesca, previsto per domenica.

Anche il ministro dei Trasporti Volker Wissing ha espresso fiducia nella possibilità di trovare una soluzione valida nella controversia, come ha riportato questa mattina Dpa. Il politico dell'Fdp ha detto che la proposta tedesca per la Commissione coprirebbe tutte le questioni sostanziali e legali. L'obiettivo è non ostacolare anche dopo il 2035 l'omologazione di veicoli di nuova immatricolazione con motori a combustione interna alimentati esclusivamente con carburanti sintetici. La proposta tedesca sarebbe stata inviata a Bruxelles giovedì sera ed è una risposta all'offerta di compromesso dell'Ue emersa a inizio settimana.