Bimbo deve operarsi, 'scortato' a scuola da Lamborghini Polizia

Un saluto speciale stamani per Marco, 10 anni, che la prossima settimana partirà verso l'Ospedale Gaslini di Genova per essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico a causa di una malattia genetica rara, che non gli permette di camminare autonomamente.

Questa mattina, assieme ai genitori, Marco è stato "scortato" da casa sua, a Ronchi di Villafranca (Padova) con la Lamborghini Huracan e da due motociclette della Polizia Stradale della Sezione di Padova fino alla scuola elementare "Don Bosco" di Mestrino (Padova), dove ad accoglierlo erano presenti i suoi compagni di classe e le maestre per condividere con lui l'ultimo festoso giorno di scuola prima della partenza.

La Polizia ha accolto la richiesta dei genitori e della comunità di Villafranca che, conoscendo la passione di Marco per la divisa e la sua passione per le moto e le auto veloci, ha voluto riservargli un saluto speciale e un gesto di incoraggiamento per la prova che lo attende. La Lamborghini della Polizia ha lasciato la scuola intorno alle 10,45, diretta a Vicenza, per raggiungere i colleghi del Truck della Polizia Postale e prendere parte alla Campagna di sensibilizzazione "Una vita da Social".