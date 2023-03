Ancma, casco per monopattini ed eBike è un autogol

"Speriamo che il governo non faccia autogol nei confronti di questa industria". A dirlo è il presidente dell'Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori - Confindustria Paolo Magri, commentando la proposta di legge per introdurre l'uso del casco per monopattini, monoruote ed eBike, depositata il 22 marzo in parlamento.

In occasione della presentazione delle stime di vendita 2022 del mercato del ciclo a Milano, Magri ha sottolineato che "è giunto il tempo di passare dagli incentivi all'acquisto a quelli all'utilizzo". Da qui l'appello all'esecutivo: "Chiediamo, sulla scorta della recente indicazione del Parlamento europeo, di abbassare l'aliquota Iva sulle bici e sui prodotti della filiera: un intervento che, insieme alla promozione della cultura della bici, può attivare processi virtuosi ben più strutturali ed efficaci degli incentivi all'acquisto".