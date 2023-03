Su eBay in vendita la Force India mobile home della F1

Non si può certo definire una vera motorhome, visto che si sposta a bordo di sei Tir. E non è nemmeno una comune casetta mobile per le vacanze, dato che la superficie abitabile sfiora i 300 mq. Di certo la proposta che gli attuali proprietari fanno attraverso il sito tedesco di eBay (https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/formel-1-motorhome-force-indias-mobiler-luxus-auf-3-etagen/2353193873-220-3150) è economicamente molto interessante perché questa ‘unità abitativa’ davvero esclusiva si può acquistare per 500mila euro a fronte di un costo iniziale nel 2018 era stato di 7,8 milioni di euro.

Parliamo della lussuosa Force India mobile home che in quell’anno ha accompagnato sui maggiori circuiti di Formula 1 le monoposto di Sergio Pérez e Esteban Ocon. Un vero edificio a tre piani con tanto di terrazza panoramica che si monta e smonta in breve tempo (https://www.youtube.com/watch?v=E-O8ihJV12k) dopo essere stato scaricato da sei semirimorchi, peraltro compresi nel lotto in vendita. Nella reception principale si trovano tavoli e sedie utilizzati dal team e dagli ospiti, ma anche il bar e i servizi igienici. Al piano superiore la Force India mobile home prevede uffici e sala riunioni per gli strateghi del team e il team di comunicazione, così come gli spogliatoi del pilota, completi di built-in, un lettino da massaggio e persino la biancheria intima ignifuga di Ocon della (unica) stagione 2018. Al piano superiore altra zona di accoglienza completamente arredata, mentre - secondo l’annuncio di eBay, le cucina professionale prevede solo alcuni frigoriferi, probabilmente perché le attrezzature più costose potrebbero essere state rimosse prima dell’entrata in amministrazione controllata del team.