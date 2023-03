Il Ferrari Challenge Europe 2023 parte nel weekend

La trentunesima edizione del Ferrari Challenge Europe, quella del 2023, partirà dal circuito Ricardo Tormo di Valencia, nel prossimo weekend, e vedrà quarantasette 488 Challenge Evo impegnate in pista. Il programma prevede, dopo le prove libere di domani 24 marzo, l'inizio delle qualifiche del Trofeo Pirelli per le 9.00 di sabato 25 marzo, e quelle della Coppa Shell per le 12.30 della stessa giornata, mentre le gare partiranno, rispettivamente, dalle 14.20 e dalle 15.30, ed avranno una durata di 30 minuti. Domenica 26 marzo si replica con gli stessi orari locali.

A seguito delle 6 tappe successive a quella spagnola di Valencia, tra cui l'appuntamento sul circuito di la Sarthe, come accompagnamento alla centesima edizione della 24 Ore di Le Mans, il monomarca del Cavallino si ritroverà al Mugello, nel mese di ottobre, per le finali mondiali.

Nel Trofeo Pirelli, oltre alla conferma di due protagonisti del calibro di Max Mugelli ed Eliseo Donno, c'è attesa per il debutto del polacco Szymon Ladniak, per il rientro di Denis De Marco, e per l'arrivo del britannico Thomas Fleming. Da seguire il passaggio nel Trofeo Pirelli Am di Franz Engstler, vincitore uscente della Coppa Shell nel 2022. Coppa Shell in cui si sfideranno Joakim Olander, Peter Christensen, ed Alexander Nussbaumer che hanno ottenuto, rispettivamente, la prima, la seconda, e la terza posizione, nelle finali mondiali del 2022 in classe Am, la stessa dove sarà impegnato nella nuova stagione Josef Schumacher.