Iaa Mobility a Monaco, confermato da 5 a 10 settembre

L’Associazione tedesca dell'industria automobilistica (Vda) conferma l’effettuazione dell’edizione 2023 del Salone IAA Mobility che, come la prima edizione nel 2021, si svolgerà dal 5 al 10 settembre a Monaco dopo la lunga permanenza (dal 1951 al 2020) a Francoforte.

L’evento si concentrerà sulla trasformazione del settore della mobilità e - in quanto piattaforma internazionale - offrirà a esperti, decisori e visitatori l'opportunità di sperimentare e discutere soluzioni innovative, nuove tecnologie e idee lungimiranti in mobilità, trasporti e infrastrutture.

Una filosofia che è enfatizzata dal nuovo key visual di IAA Mobility 2023. La creatività firmata dall’agenzia Philipp und Keuntje mette le persone al centro della campagna e sottolinea il motto ‘Experience Connected Mobility’ e presenta la visione dinamica e lungimirante che unisce vari settori dell'industria della mobilità. Iaa Mobility 2023 offrirà ancora una volta un ampio programma per promuovere lo scambio tra i vari settori della mobilità e fornire una visione olistica delle sfide e delle opportunità della mobilità di domani.

Saranno coinvolti i padiglioni della Messe Munich e molti luoghi della città bavarese. "Il nuovo key visual di IAA Mobility - ha commentato Jürgen Mindel, amministratore delegato dell'Associazione tedesca dell'industria automobilistica - dimostra in modo impressivo quanto sia importante comprendere e modellare la mobilità come un ecosistema connesso. Questa è la forza che deve emanare da una piattaforma di mobilità come IAA Mobility”.