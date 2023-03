Torna il MercedesTrophy 2023 di golf

Domenica 26 marzo, sul campo del Circolo del Golf Roma Acquasanta, tornano a sfidarsi i protagonisti del MercedesTrophy 2023. Un calendario di 18 appuntamenti per conquistare l'accesso alla finale nazionale, in programma il 9 settembre all'Argentario Golf Club. Come sempre, anche quest'anno, il MercedesTrophy sarà l'occasione per scoprire le ultime novità della casa di Stoccarda, di cui si fa ambasciatrice la gamma 100% elettrica firmata Mercedes-EQ, con la nuova EQS SUV, la berlina EQE e il compact SUV a sette posti EQB. L'impegno della Stella nel golf risale agli anni '80. Il MercedesTrophy è un circuito amatoriale internazionale, che ogni anno richiama sul green oltre 60.000 giocatori provenienti da oltre 60 Paesi.