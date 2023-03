La Bentley Blower torna a correre

La Car Zero, il primo modello che ha dato vita alla realizzazione in serie di una vettura prebellica, la Blower Continuation Series, costruita a mano utilizzando una combinazione di dati moderni scansionati al laser e disegni originali, si appresta a rievocare la storia della sua antenata partecipando ad una serie di eventi nel 2023.

Infatti, gareggerà a Donington Park, nel Regno Unito, dal 29 al 30 aprile; a Le Mans, in Francia, dal 29 giugno al 3 luglio, in due gare; ed a Spa, in Belgio, dal 28 al 30 settembre. Così, 93 anni dopo la sua partecipazione a Le Mans, la Car Zero prenderà il posto della Blower originale, e correrà anche sul Circuit de la Sarthe.

Inoltre, sarà la prima auto da corsa del brand a tornare a Le Mans dopo la vittoria della Speed 8 nel 2003. Certificata per poter prendere parte ad eventi autorizzati dalla FIA per veicoli storici, grazie all'Historic Technical Passport (HTP), la Blower Car Zero presenta delle modifiche legate alla sicurezza, come l'installazione di un faro per le condizioni di pioggia, degli specchietti retrovisori, dei ganci per il traino, di un estintore e di un interruttore di isolamento della batteria.

Oltre la Car Zero, altre 12 vetture della Blower Continuation Series sono state commissionate alla divisione di Bentley che crea vetture uniche e personalizzazione esclusive, la Mulliner, otto sono già consegnate, mentre quattro sono ancora in costruzione.