Fiat: torna il raduno Panda a Pandino

Si rinnova l'appuntamento per tutti i possessori e gli estimatori della Fiat Panda, la piccola utilitaria di casa Fiat presente sul mercato da diverse generazioni, con il raduno Panda a Pandino 2023.

L'appuntamento è per le giornate del 17 e 18 giugno a Pandino, in provincia di Cremona, dove le vetture si ritroveranno numerose.

L'evento è aperto ad ogni variante della Fiat Panda, così si potranno vedere insieme vetture storiche come la Panda 30, e la più recente Panda Hybrid.

Per avere aggiornamenti sulle comunicazioni è sufficiente accedere alle pagine social della manifestazione, dove gli organizzatori sono attivi per diffondere informazioni a tutti gli interessati. Inoltre, per iscriversi all'evento e registrare la propria auto è possibile visitare il sito www.pandaapandino.it.

Intanto, per alimentare l'attesa è stato diffuso un video sulla pagina Instagram dell'account pandaapandino, dove una Panda a 3 porte transita sotto il cartello della cittadina di Pandino.