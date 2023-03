Brick To The Future, una Kia Ev6 mattoncino su mattoncino

Numeri da record per il progetto speciale Brick To The Future firmato Kia e realizzato in collaborazione con Lego. Nel dettaglio sono 350.000 i mattoncini utilizzati per la realizzazione un modello in scala 1:1 di Ev6, il primo veicolo nativo elettrico del brand coreano.

Il mattonino Lego è stato scelto come simbolo dell'estro con cui dare vita alle prime proprie aspirazioni, in linea quindi con lo spirito di Ev6 che per Kia rappresenta un nuovo percorso verso una mobilità sempre più sostenibile. Il risultato finale è un'opera molto particolare nella quale sono stati inseriti dettagli originali di Kia Ev6 come i gruppi ottici e le particolari superfici dalle inclinazioni accentuate.

L'opera ha richiesto più di 800 ore di lavoro ed è stata commissionata da Kia alla BrickVision, azienda di Reggio Emilia fondata da Riccardo Zangelmi, primo e unico Lego Certified Professional italiano. Per Ev6 Brick To The Future il team di Zangelmi è stato impegnato quattro mesi ed è riuscito ad elaborare anche un sistema di illuminazione funzionante.

L'intera realizzazione dell'opera è stata documentata in un video, con le varie fasi esecutive del progetto, dall'ideazione all'esecuzione fino alla fase finale con la presentazione del completamento dell'opera. "Il percorso intrapreso da Kia - ha spiegato Giuseppe Bitti, managing director & Coo - è sempre più condiviso e sentito. I numeri delle vendite e la percezione di un brand sempre più forte e attento alla sostenibilità ci spingono ad accelerare nella direzione presa. Con questa realizzazione vogliamo coinvolgere tutti su impegno e risultati, rendendo visibile ogni nostro sforzo. L'idea di Brick To The Future va in questa direzione, far sapere che costruire un mondo migliore è possibile, mattoncino dopo mattoncino".

Brick To The Future, dopo la presentazione andata in scena ieri sera nel centro di Milano, partirà in tour per i summer Ev roadshow, non prima di essere esposta presso la sede di Kia Italia, per poi spostarsi nel centro della prossima Design Week a Milano e poi fare tappa alla Kia Energy House a Roma.