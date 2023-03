Anas, nuova pavimentazione SS 291 var tra Sassari e Alghero

Sulla strada statale 291 Var"della Nurra", a partire dal 23 marzo saranno avviati gli interventi di realizzazione del nuovo manto stradale drenante su circa 12 km di tracciato, in provincia di Sassari. Lo annuncia l'Anas. La prima fase dei lavori riguarderà la carreggiata in direzione Sassari e comporterà restringimenti a seconda dell'avanzamento del cantiere. Nel dettaglio fino al 25 marzo sarà attivo un restringimento con chiusura alternata delle corsie di marcia e sorpasso tra il km 14,400 al km 12,400. Successivamente il traffico verrà deviato lungo carreggiata opposta, che sarà allestita a doppio senso di circolazione tra il 12,400 al km 4,500. La conclusione di questa prima fase è prevista entro il 15 aprile. Una fase successiva dei lavori riguarderà la carreggiata opposta in direzione Alghero.