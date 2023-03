Motor Valley Fest, 5/a edizione si svolgerà dall'11 al 14 maggio

Svelate le date della quinta edizione del Motor Valley Fest, il festival a cielo aperto della Terra dei Motori dell'Emilia-Romagna. La manifestazione si svolgerà a Modena dall'11 al 14 maggio 2023.

"Dalla sua nascita, anno dopo anno, Motor Valley Fest si è imposta come punto di riferimento internazionale per il mondo dei motori. Lo confermano i numeri in crescita di partecipanti e visitatori - afferma il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini -. Siamo orgogliosi di aver mantenuto l'impegno di voler creare non solo una vetrina delle tantissime eccellenze di un territorio che è riconosciuto come la Motor Valley mondiale, ma anche un'occasione di confronto nella quale discutere del presente e programmare il futuro del comparto. Una manifestazione viva, per affrontare le sfide decisive che ci attendono: sostenibilità ambientale, sviluppo di motori ecologici ad alte prestazioni, utilizzo delle nuove tecnologie, ricerca, necessità di formare personale specializzato e incrociarlo con le necessità delle aziende, attrarre talenti italiani e da ogni Paese. Tradizione, passione e innovazione si fondono in un evento unico e imperdibile".

"Ancora una volta - spiega il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli - Motor Valley Fest sarà l'occasione per guardare al futuro del settore automotive, partendo dalle solide radici che il nostro territorio può vantare. Nella quinta edizione, tra i tanti appuntamenti dedicati all'innovazione del settore, avremo l'occasione - annuncia il sindaco - di ricordare un grande innovatore come l'ingegner Mauro Forghieri recentemente scomparso".

Questa 5/a edizione sarà ancora più significativa, in quanto nel 2023 ricorrono importanti anniversari per tutti gli amanti della Terra dei Motori emiliano-romagnola, il 125esimo anniversario della nascita di Enzo Ferrari, i 70 anni dell'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, il 30esimo anniversario dalla scomparsa di Ferruccio Lamborghini e i 60 anni della fondazione di Lamborghini.