Goodwood 75, tutte le celebrazioni in programma nel 2023

È iniziato l'anno di festeggiamenti nella celebre tenuta del West Sussex in occasione del 75mo anniversario delle attività motoristiche a Goodwood. L'annuncio del programma di eventi in occasione del Media Drive Day, che ha messo in mostra una vasta gamma di auto storiche uniche sul Turning Circle di fronte alla Goodwood House Goodwood 75 comprende una serie di anniversari. Si va dai 75 anni dall'apertura del Goodwood Motor Circuit nel 1948 ai 30 anni da quando nel 1993 si tenne il primo Festival of Speed. Nel 2023 cadono anche i 25 anni dal primo Goodwood Revival nel 1998 e i 25 anni dalla data fondazione del Goodwood Road Racing Club, avvenuta appunto nel 1998. Ispirato al primo Festival of Speed Press Day dell'aprile 1993, il Media Drive Day ha riunito una collezione speciale di veicoli per celebrare la ricca storia e il patrimonio sportivo di Goodwood degli ultimi tre quarti di secolo. Fra questi la splendida Ferrari 250 GTO/64 del 1964 - definita da Stirling Moss "migliore auto GT di sempre" - e che si dimostrò imbattibile in gare come il Goodwood Tourist Trophy, il Silverstone British Empire Trophy, il Brands Hatch Peco Trophy e il Nassau Tourist Trophy.

In particolare la vettura esposta sul Turning Circle è quella che ha corso a Le Mans con Graham Hill, conquistando il record su giro tra le GT.

Sir Stirling Moss, ricorda il comunicato, ha chiuso la sua carriera professionale proprio a Goodwood a porre fine alla carriera professionale di Sir Stirling: il suo debutto sul circuito di Goodwood dove aveva corso altre 56 gare vincendone 21 e salendo sul podio altre 13 volte.