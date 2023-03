Auto: al Mugello Hankook 12 ore inaugura la stagione 2023

Il prossimo fine settimana arriverà all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze) la 'Hankook 12 ore del Mugello', gara endurance che il circuito toscano ospita per la nona volta e che inaugurerà la stagione di competizioni della pista di proprietà della Ferrari.

Alla corsa, inserita nel campionato europeo '24H series', parteciperanno Ferrari, Mercedes, Porsche e Audi.

Come da tradizione, la gara sarà divisa in due parti di 6 ore ciascuna. Il venerdì sarà dedicato alle prove libere e alle qualifiche, mentre sabato 25 marzo alle 11,15 scatterà la prima parte di gara che terminerà alle 17,15. La seconda andrà in scena dalle 9,00 alle 15,00 di domenica 26. L'accesso del pubblico a tutta l'area prato dell'autodromo del Mugello sarà gratuito per tutti i tre giorni.