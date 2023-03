Audi inaugura nuova House of Progress a Wolfsburg

Dopo il debutto nell'aprile delllo scorso anno, Audi House of Progress - il nuovo concetto espositivo dei Quattro Anelli in funzione della sostenibilità - tornerà a Milano dal 17 al 23 aprile in occasione della prossima Design Week. Questo inedito format di laboratorio di idee per talk e incontri interdisciplinari dimostra che la sostenibilità Audi non riguarda solo i prodotti, la produzione e la supply chain, ma anche la relazione con la clientela e con gli appassionati del brand.



L'idea alla base di House of Progress è quella di non avere più necessità di implementare modifiche per nuove installazioni, in linea con l'obiettivo di sostenibilità. Ciò che cambierà saranno i contenuti digitali e le diverse esposizioni presenti, come auto e arredi. In questo modo, l'esposizione potrà accogliere nuove tematiche in modo semplice e veloce. Grazie a questo ambiente in continua trasformazione il claim Audi 'Il futuro è un'attitudine'" sarà tangibile e reale anche per i visitatori.

In questo ambito rientra l'inaugurazione del padiglione Audi all'interno di Autostadt a Wolfsburg, trasformato ora nell'unica sede permanente del concetto espositivo House of Progress. Il nuovo hub dei Quattro Anelli apre le sue porte e condivide con i visitatori i valori di brand: digitalizzazione, design, prestazioni e sostenibilità.

E dato che House of Progress consente ai clienti di entrare in contatto con il marchio Audi, approfondendone prodotti e valori e respirando lo spirito del brand, quest'ultima apertura a a Wolfsburg implementa il programma di Audi sta aprendo le House of Progress nei punti nevralgici di grandi città per avvicinarsi ulteriormente ai clienti.

Nel 2022 sono sorte House of Progress a Vienna, a Seoul e a Milano. Nella primavera del 2023 verrà aperta una House of Progress anche a Riyadh, in Arabia Saudita. Altre sedi sono già in fase di pianificazione.

A differenza delle House of Progress 'temporary' - come quelle di Milano - il concept di Autostadt rappresenta la prima 'casa' permanente. Le modifiche al padiglione ad Autostadt hanno comportato una completa ristrutturazione dei locali dell'edificio esistente.

Oltre a rinnovare la tecnologia presente all'interno, l'obiettivo principale è stato il concetto espositivo per aumentare la trasparenza e creare spazio per nuove installazioni e nuove prospettive.

Proprio all'ingresso di House of Progress, il Table of Visions offre uno sguardo alla roadmap del Brand. Da lì un percorso connotato da approfondimenti sul Brand conduce alle aree espositive del padiglione, che si estendono su due livelli.

Cuore del padiglione è il Blog of Progress presente nella rotonda, che collega spazialmente entrambi i livelli espositivi superiori con quello d'ingresso. I contenuti del blog sono generati in tempo reale dagli argomenti del giorno e dai key topics Audi aggiornati costantemente. Grazie a un'installazione social, al termine del tour chiunque sia interessato può prendere posto sul sedile posteriore di una concept car della famiglia Sphere.

Il primo livello ospita approfondimenti su digitalizzazione e design. Accanto ad Audi A6 e-Tron Concept e Audi A8 60 TFSI e plug-in hybrid, vi sono esposizioni digitali. Tra queste, i gruppi ottici posteriori con tecnologia Oled danno vita ad animazioni e configurazioni personalizzate, svelando così le possibilità tecnologiche del brand nel campo dell'illuminotecnica.

Inoltre, con un insolito intervento, i gruppi ottici di una Audi A6 e-Tron Concept sono stati trasformati in proiettori: una proiezione a pavimento infatti conduce al secondo livello, creando un'immagine che varia a seconda del volume, dell'intensità e del dinamismo della sorgente luminosa. In un'area dedicata, il Sustainability Table fornisce informazioni sull'economia circolare e sulla collaborazione in ottica sostenibile.