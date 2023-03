A Ferrara il raduno nazionale delle 'Bianchine'

La mitica Bianchina, simbolo di un'epoca, sfilerà a Ferrara e nel suo territorio, con vetture da tutta Italia, per tre giorni. L'appuntamento è il 28-29-30 aprile, per il raduno degli storici modelli di casa Italia, dal titolo 'La Bianchina estense'.

La giunta - su richiesta dell'Associazione Bianchina Club - dato il via libera alla manifestazione e all'esposizione delle vetture in piazza Castello e lungo la darsena.

Sono 35 le autovetture (costruite dal 1957 al 1969) che sosteranno in piazza Castello, i proprietari alloggeranno in strutture del territorio, visiteranno anche alcuni dei luoghi più caratteristici della provincia, e - nello stesso week end - metteranno in mostra i propri mezzi tra il Castello e la darsena.

Concepita come versione lussuosa della Fiat Nuova 500, della quale utilizzava l'autotelaio e la meccanica, la Bianchina fu presentata al pubblico il 16 settembre 1957 al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano. Le vendite ebbero da subito successo, tanto da superare quelle della vettura di origine, Autobianchi decise così d'ampliarne la gamma e migliorarne le caratteristiche. Nel 1959 la potenza del motore crebbe a 17 CV, mentre nel 1960 vennero lanciate le versioni cabriolet e trasformabile, poi sostituita nella versione '4 posti', una versione berlina con tetto chiuso. Nel 969 le Bianchina uscirono di produzione, rimpiazzate dalla 'Giardiniera'.