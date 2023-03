Opel Insigna va in 'pensione' dopo 14 anni di carriera

Dopo quattordici anni di commercializzazione, Opel Insigna esce dalla produzione. Entrata in scena nel 2008 con una spettacolare presentazione al Tower Bridge di Londa, Opel Insignia fu esposta in anteprima al pubblico in occasione del Salone dell'Automobile della capitale britannica nelle versioni berlina 4 porte e 5 porte.

Per la realizzazione del modello, i progettisti della Casa tedesca avevano realizzato una vettura che, se da un lato avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di erede della terza generazione di Opel Vectra, dall'altro, poiché le sue dimensioni erano sensibilmente maggiori, riprendeva l'eredità di modelli di fascia superiore come la Opel Omega uscita dal listino cinque anni prima.

"Con Opel Insignia - spiegava a suo tempo Mark Adams, all'epoca responsabile del design in Opel - abbiamo rivisto il nostro vocabolario stilistico. Abbiamo infatti abbinato arte scultorea e precisione tedesca". Non a caso, Opel Insignia era stata dotata di una slanciata carrozzeria con un rilevante coefficiente di penetrazione aerodinamica (Cx 0,27). La vettura era stata progettata in modo che in fase di rottamazione l'85% della stessa potesse essere riciclato (più di 250 componenti erano realizzate con materiali di recupero).

La prima generazione di Opel Insignia fu accompagnata da un particolare successo di pubblico come testimonia una produzione di circa 930.000 esemplari in nove anni di commercializzazione.

Il successo fu tanto eclatante che Opel Insignia fu eletta Auto dell'Anno per il 2009. Entro la fine di quello stesso anno, vi fu anche l'arrivo della versione station wagon.

Tra le versioni di maggior spicco vi fu la sportiva Opel Insignia Opc proposta in entrambe le varianti di carrozzeria e spinta dal V6 da 2,8 litri con doppia sovralimentazione e potenza massima di 325 CV. Al momento della sua introduzione sul mercato italiano, Opel Insignia fu subito disponibile con 5 motorizzazioni tutte omologate Euro 5, ovvero tre motori a benzina da 140, 180 e 220 Cv e due 2.000 turbodiesel da 130 e 160 Cv. Nei mesi seguenti la gamma delle motorizzazioni si arricchì con il nuovo 2.0 Cdti Biturbo da 190 CV.

Al Salone di Ginevra del 2017 debuttò invece la seconda generazione di Opel Insignia che manteneva l'impostazione generale della serie precedente con linee però reinterpretate in chiave più moderna, divenendo più spigolose ed affilate. La berlina prendeva la denominazione supplementare di Opel Insignia Grand Sport, mentre la station wagon manteneva quella di Opel Insignia Sports Tourer ed era affiancata da una versione crossover chiamata Country Tourer come nella precedente generazione.