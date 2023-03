Il plasma corre su quattro ruote e in tutta sicurezza

E' stato presentato nei giorni scorsi, presso la sede di Chiggiato Spa, l'evento 'Driving green. Improving Lives', ovvero una partnership tra Scania, Chiggiato, Kedrion Biopharma e Ifac, per il trasporto del plasma in sicurezza e nel rispetto dell'ambiente.

Al centro dell'accordo, Kedrion Biopharma, azienda italiana specializzata nella raccolta e trasformazione del plasma umano per produrre e distribuire prodotti terapeutici plasmaderivati, così come Chiggiato con la sua flotta specializzata nel trasporto di plasma e farmaci, Scania con il suo concessionario Scandipadova e Ifac, per la produzione di furgoni e kit isotermici.

Il progetto nasce come una sorta di staffetta per la vita, dall'acquisto dei mezzi di trasporto a basso impatto ambientale Scania Hybrid, all'allestimento speciale per trasportare il plasma donato. Questo plasma viene trasformato in terapie plasma-derivate che aiutano a migliorare le condizioni di vita dei pazienti affetti da malattie rare e gravi.

Chiggiato dispone di una flotta di mezzi Euro VI già dal 2013. Ora investe in autocarri ibridi Scania, una soluzione che combina i vantaggi del sistema di propulsione elettrico a quelli della tradizionale catena cinematica, consentendo di viaggiare a zero emissioni quando è richiesto come, ad esempio, all'interno delle aree urbane e in particolare presso i punti di prelievo e consegna.

"Raccogliamo le donazioni nelle strutture trasfusionali di gran parte d'Italia - ha affermato Luca Chiggiato, amministratore unico della Chiggiato S.p.A - e ora lo faremo con i mezzi ibridi Scania. Una grande responsabilità per noi dato che il plasma viene donato e richiede condizioni particolarissime per la sua conservazione e per il trasporto in sicurezza: deve infatti essere mantenuto a temperatura minore o uguale a -30°C. I veicoli ibridi Scania, allestiti da Ifac, sono la soluzione ideale per questo tipo di missione".