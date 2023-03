Benzina: prezzi scendono, verde sotto 1,86 euro al self

Prezzi in calo sulla rete carburanti.

Recependo i ribassi segnalati nei giorni scorsi, le medie dei prezzi praticati alla pompa di benzina e soprattutto diesel risultano infatti in discesa.

In base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 19 marzo, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,859 euro al litro (1,863 nella precedente rilevazione). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,805 euro al litro (contro 1,816).

Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 1,999 euro al litro (2,003 il dato precedente). La media del diesel servito è 1,947 euro/litro (contro 1,958).