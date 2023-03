Auto: Metsola scrive a Consiglio Ue, 'preoccupata' da rinvio

La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola ha recapitato una lettera al Consiglio Ue in cui si dice "preoccupata" in merito al rinvio del voto del Consiglio sulla normativa che prevede lo stop alle vendita delle auto a motore a combustione dal 2035. Lo fanno sapere fonti interne alla presidenza dell'Eurocamera. Nella missiva Metsola mette i leader degli Stati membri in guardia da mosse che potrebbero "minare la credibilità del processo legislativo e rischiare di erodere la fiducia tra i co-legislatori", spiegano dal gabinetto della presidente.