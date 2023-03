Volvo Trucks vende trucks elettrici in Corea del Sud

Volvo Trucks sta iniziando ora la vendita di veicoli pesanti a batteria elettrica in Corea del Sud ed è il primo produttore globale a farlo. Tre diversi modelli di camion elettrico sono infatti ora disponibili per le compagnie di trasporto sudcoreane.

La vendita dei camion elettrici si inserisce in un contesto nel quale, la Corea del Sud, ha creato un piano nazionale di diminuzione delle emission di Co2 per porsi come obiettivo il raggiungimento della carbon neutrality entro il 2050. "Pensiamo che sia il momento giusto per iniziare a vendere veicoli elettrici pesanti in Corea del Sud - ha affermato Per-Erik Lindström, Svp Volvo Trucks International - e con una quota di mercato del 22% per i veicoli pesanti in Corea del Sud, abbiamo un ruolo importante da svolgere per ridurre le emissioni di Co2 nel settore dei trasporti".

L'obiettivo di Volvo Trucks è che il 50% dei nuovi autocarri venduti a livello globale sia elettrico entro il 2030. Da quando nel 2019 ha avviato la produzione di camion completamente elettrici, Volvo ha venduto oltre 4,300 veicoli elettrici in più di 38 Paesi in tutto il mondo.

Volvo Trucks è stato anche il primo produttore globale ad avviare la produzione in serie di veicoli elettrici pesanti e dispone di un'ampia gamma di camion elettrici con un totale di sei veicoli pesanti.