Viabilità: previsti 66 milioni per le strade del Potentino

La "totale assenza" della manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade del Potentino "ha segnato definitivamente la qualità della nostra viabilità, soprattutto nell'area del Vulture e dell'Alto Bradano". Lo ha detto l'assessore alle infrastrutture della Regione Basilicata, Donatella Merra, in una nota nella quale ha sottolineato che sono previsti 66,5 milioni di euro per la viabilità provinciale, la base di "un programma strategico che ha anticipato in parte anche le esigenze legate al Giro d'Italia". In particolare, Merra ha spiegato che esiste "un programma per l'aumento della resilienza della viabilità provinciale per quasi 11,5 milioni di euro" e che "sono stati assentiti quasi 55 milioni di euro per l'ampliamento, il completamento e la prosecuzione dell'Oraziana, trasversale strategica per il Vulture e per tutta la Basilicata".