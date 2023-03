Tra auto e moto appuntamento al Concorso Villa d'Este

Otto classi di veicoli in gara, per la prossima edizione del Concorso d'Eleganza Villa d'Este in programma da 19 al 21 maggio a Cernobbio. Le categorie, tra gli altri temi, faranno riferimento alla 24 Ore di Le Mans, alle auto più veloci dell'anteguerra, così come alle auto dei maharajas indiani e molto altro ancora.

In occasione del Concorso verranno inoltre consegnati premi in una categoria speciale per le concept car di vari produttori.

La sfilata del Concorso d'Eleganza a Villa d'Este si svolgerà come di consueto nella giornata di sabato. Il Best of Show sarà incoronato dalla giuria e il veicolo in questione sarà premiato con il Trofeo Bmw Group la domenica sera. Oltre al primo premio, i partecipanti e i veicoli in gara al Concorso si contenderanno la vittoria nelle rispettive categorie, per la Coppa d'Oro assegnata tramite voto pubblico e per una serie di altri riconoscimenti.

Il brand ambassador di Bmw Group Classic e tenore di fama Jonas Kaufmann è stato incaricato di un compito speciale, ovvero presentare il Trofeo Il Canto del Motore per il miglior sound del motore, scelto dalla giuria. All'evento sarà presente anche il brand ambassador di Bmw Group Classic e pilota automobilistico Bruno Spengler.

Domenica 21 maggio, il Concorso d'Eleganza Villa d'Este aprirà poi al pubblico, che avrà l'opportunità di assistere alla sfilata di tutte le auto del Concorso d'Eleganza Villa d'Este.

Per la giornata sono in programma anche appuntamenti musicali e di intrattenimento per tutta la famiglia.

Anche il Bmw Group presenterà domenica nuovi veicoli con tecnologia all'avanguardia, da una vettura BmwM molto speciale e una MiniCooper Se Cabrio, a uno scooter elettrico di BmwMotorrad. Anche un nuovo modello M Performance completamente elettrico della Bmw Serie 7 sarà presentato in un'esclusiva livrea bicolore.

Bmw M GmbH porterà poi sul Lago di Como un ospite molto speciale come la nuova edizione della leggendaria 3.0 Csl.

L'auto sarà esposta sia a Villa d'Este sabato che a Villa Erba domenica, affiancata dalla sua illustre antenata, la Bmw 3.0 Csl del 1973.