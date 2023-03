Starace (Enel), moto elettriche importanti per il pianeta

"L'elettrificazione della mobilità su ruote è una cosa importante per il pianeta. Non sponsorizziamo un pilota o una squadra, ma un campionato come questo che è il modo migliore per dimostrare come una tecnologia sia sempre migliore e il fatto che si usi in competizione la conferma come una soluzione applicabile".

Così l'Ad di Enel, Francesco Starace, nel corso della presentazione del Fim Enel Moto E World championship 2023, il campionato mondiale di moto elettriche, in corso presso l'autodromo di Vallelunga.

"Un uso così estremo della mobilità elettrica sostiene anche quello quotidiano - ha aggiunto Starace - Queste gare sono anche divertenti, un fantastico show, ma sono anche un modo per spingere le tecnologie avanti, per migliorare materiali e soluzioni e renderli più efficienti, facili da usare e più comuni nell'uso quotidiano, un modo molto efficace di accelerare le tecnologie".