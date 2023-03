Debutto a Portimão per nuova Bmw M2 MotoGP Safety Car

Con la presentazione della nuova M2 MotoGP Safety Car all'apertura della stagione agonistica a Portimão, in Portogallo, Bmw festeggia la 25ma stagione di fruttuosa collaborazione con Dorna Sports, che è l'organizzatore del massimo campionato nel mondo delle due ruote.

"Siamo lieti di unirci a Bmw M per celebrare nel 2023 il primo quarto di secolo della nostra collaborazione - ha dichiarato Carmelo Ezpeleta, ceo di Dorna Sports - in Bmw M abbiamo avuto un partner fedele al nostro fianco per 25 anni, un partner con il quale abbiamo collaborato con successo in molti ambiti diversi".

"E siamo molto orgogliosi di questo lungo sodalizio che non si ferma mai e che ogni anno dà un nuovo slancio. Con le tecnologie più innovative, Bmw si occupa da 25 anni di sicurezza nel nostro sport, ed è un appuntamento fisso nel paddock della MotoGP con una vasta gamma di attività".

La nuova Bmw M2, che è la base perfetta per essere la nuova MotoGP Safety Car, colpisce per possedere le caratteristiche tradizionali di un'auto sportiva ad alte prestazioni, ma in formato 'concentrato' e con la tecnologia più avanzata.

Con le sue dimensioni compatte e il motore a 6 cilindri in linea TwinPower da 460 Cv, la nuova Bmw M2 è stata modificata per svolgere il compito di Safety Car nella stagione 2023. Gli interventi includono il roll bar, sedili Recaro, le cinture di sicurezza da corsa a 6 punti, l'estintore, le luci di sicurezza sul tetto e gli altri fari speciali abbinati.

Nel caso specifico sono state utilizzate anche varie modifiche e parti M Performance, come l'impianto di scarico, il telaio sportivo, le calotte degli specchietti retrovisori esterni in carbonio, il diffusore e lo spoiler posteriore.

Oltre alla nuova M2 MotoGP Safety Car, la flotta Bmw 2023 comprende anche molte altri modelli M ufficiali, auto mediche e di sicurezza, oltre a motociclette di sicurezza Bmw M1000 RR.

"Dal 1999 ci sforziamo di incorporare i nostri valori, come innovazione, tecnologia, emozione e passione, anche nella nostra partnership con Dorna Sports - ha commentato Franciscus van Meel, ceo di Bmw M GmbH - La nostra nuova M2 MotoGP Safety Car ne è solo un esempio".

"Con questa continuiamo la nostra tradizione di mettere gli ultimi modelli Bmw M ad alte prestazioni al servizio della sicurezza nel MotoGP. Che si tratti della flotta di auto di sicurezza, del Bmw M Award o delle nostre numerose altre attività nella classe regina del motociclismo, siamo orgogliosi che Fascination M sia diventata una parte così importante della MotoGP".