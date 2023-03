Comune dove nacque papà della Vespa D'Ascanio socio di Città Motori

Popoli, il Comune in provincia di Pescara che ha dato i natali a Corradino D'Ascanio, ingegnere progettista dell'elicottero moderno e della Vespa, entra in Città dei Motori, la rete Anci dei Comuni a vocazione motoristica, diventandone il 37esimo socio.

"Popoli - ricorda il sindaco Moriondo Santoro - vanta una grande tradizione motoristica non solo per la figura di Corradino D'Ascanio ma anche grazie alla cronoscalata 'Svolte di Popoli', giunta quest'anno alla 61^ edizione, che si svolge lungo un tracciato che ha visto dal 1949 al 1957 il passaggio della Mille Miglia. Entrare in Città dei Motori - sottolinea Santoro - è motivo di grande orgoglio per l'intera comunità, coronamento di un percorso di promozione della città e del territorio, e di valorizzazione turistica ed economica. La nascita del museo dei motori dedicato a D'Ascanio rappresenterà un'ulteriore spinta alla nostra azione".

Luigi Zironi, sindaco di Maranello e presidente di Città dei Motori afferma che "Popoli arricchisce la Rete con la biografia di un genio. Dalla creatività di D'Ascanio è scaturita la Vespa, autentica icona italiana famosa in tutto il mondo. La sua Casa natale testimonia un forte legame del progettista con il territorio, che ogni anno celebra le proprie radici culturali anche attraverso la Cronoscalata delle Svolte. Sono queste storie a rendere speciale il Made in Italy motoristico, dove il fascino del passato affianca sempre la passione per l'innovazione".

A dare il benvenuto a Popoli è anche Pontedera, patria della Piaggio, rappresentata da Eugenio Leone, vice presidente di Città dei Motori: "c'è un filo rosso che percorre la vita di uno dei più grandi inventori del '900, che ha iniziato le sue attività in Abruzzo per poi svilupparle e realizzarle a Pontedera con l'elicottero prima e con la Vespa dopo. Si completa il quadro dei territori che hanno 'cullato' le attività di Corradino D'Ascanio. Accogliamo con piacere l'ingresso del nuovo socio, ma soprattutto lavoriamo a eventi comuni sulla direttrice Popoli-Pontedera".